Harry Styles ha annunciato che pubblicherà un nuovo album, il 6 marzo, quattro anni dopo l’ultimo

Il cantante inglese Harry Styles ha annunciato che il suo nuovo album uscirà il 6 marzo e si chiamerà Kiss All The Time. Disco, Occasionally. L’album precedente, Harry’s House, era uscito nel 2022, e Styles compariva pochissimo in pubblico dalla fine del tour successivo, nel 2023. L’annuncio del nuovo album è stato fatto a sorpresa.

Harry Styles divenne famosissimo dal 2010 in quanto membro della boy band One Direction, ma a partire dal 2017 ha avviato una carriera solista apprezzata da critica e pubblico.

