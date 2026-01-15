La piattaforma di musica digitale Bandcamp vieterà di caricare canzoni create con l’intelligenza artificiale

Il servizio di streaming e distribuzione musicale Bandcamp ha annunciato che d’ora in poi vieterà di caricare canzoni generate con i software di intelligenza artificiale: è la prima piattaforma a stabilire un divieto di questo tipo.

Gli utenti che dovessero imbattersi in brani che sembrano realizzati con questi strumenti potranno segnalarli a un team dedicato, che ne valuterà l’origine e, se necessario, provvederà alla rimozione. Sarà inoltre vietato l’uso dell’intelligenza artificiale per imitare altri musicisti, voci o stili.

Bandcamp ha principi molto diversi rispetto a quelli dei grandi servizi di streaming come Spotify. Il suo modello attribuisce ai musicisti ampi margini di controllo sulla distribuzione della propria musica: chiunque può caricare le proprie canzoni sulla piattaforma, decidere un prezzo e venderle in formato digitale o fisico (dai vinili alle cassette), insieme al proprio merchandise ufficiale. Per questo, Bandcamp è la piattaforma digitale di riferimento per la musica indipendente.

Negli ultimi mesi diverse canzoni create con l’intelligenza artificiale hanno ottenuto ottimi risultati di ascolto sulle piattaforme musicali, e in particolare su Spotify, dove in qualche caso hanno fatto capolino anche nelle classifiche e nelle playlist più importanti. È verosimile che casi del genere saranno sempre più frequenti, dato che software come Suno e Udio hanno reso queste operazioni alla portata di chiunque.

