In Thailandia almeno 22 persone sono morte per il crollo di una gru sopra a un treno

Mercoledì in Thailandia una gru è crollata sopra a un treno passeggeri che viaggiava dalla capitale Bangkok verso la città di Ubon Ratchathani, nel nord-est del paese: sono morte almeno 22 persone e altre 79 sono ferite. Il treno, a bordo del quale c’erano 195 persone in tutto, è deragliato e la carrozza colpita ha preso fuoco. La gru crollata veniva usata nei lavori per la linea ad alta velocità verso il Laos. L’incidente è avvenuto nella provincia di Nakhon Ratchasima, a circa 170 chilometri da Bangkok.