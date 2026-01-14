Da giovedì sarà attiva la “zona 30” in tutto il centro storico di Roma

Da domani, giovedì 15 gennaio, sarà attiva la cosiddetta “zona 30” nel centro storico di Roma. Significa che in oltre mille vie del centro città il limite di velocità non dovrà superare i 30 chilometri orari. Il comune aveva annunciato la misura lo scorso agosto e approvato la delibera a novembre: l’obiettivo è aumentare la sicurezza sulle strade e ridurre gli incidenti.

A Roma il limite di 30 chilometri orari è già in vigore nel 40 per cento circa delle zone del centro storico. Da giovedì riguarderà anche tutte le aree centrali che attualmente sono coperte dalla zona a traffico limitato (ZTL), quella in cui possono entrare solo alcune categorie di veicoli, per esempio dei residenti. Saranno zone 30 anche strade ampie e frequentate come corso Vittorio Emanuele, via del Teatro di Marcello e via del Traforo.

Sono diverse le città italiane che negli ultimi anni hanno deciso di introdurre progetti di “città 30”, in particolare Bologna, dove effettivamente nel primo anno di attuazione del progetto il numero degli incidenti stradali è diminuito del 13,1 per cento rispetto alla media dei due anni precedenti. Il comune di Roma ha detto che, sempre per ridurre la velocità, nei prossimi mesi saranno realizzati 175 attraversamenti pedonali rialzati; verranno inoltre installati 40 nuovi Photored, ovvero i sistemi elettronici che rilevano le infrazioni agli incroci con semafori.

