Da oggi ci si può registrare per acquistare i primi biglietti delle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Da mercoledì è possibile registrarsi per provare a comprare i biglietti per le prossime Olimpiadi estive, che si terranno dal 14 luglio 2028 a Los Angeles, negli Stati Uniti. La registrazione deve essere fatta sul sito delle Olimpiadi e dà accesso a una lotteria per l’acquisto dei biglietti.

Le persone registrate riceveranno una email tra il 31 marzo e il 7 aprile, che comunicherà loro se sono state estratte, e in caso positivo quale momento è stato assegnato per acquistare i biglietti, tra il 9 e il 19 aprile. Nei mesi successivi ci saranno comunque altri momenti per poter acquistare i biglietti.

I biglietti totali saranno circa 14 milioni: un milione verrà venduto a 28 dollari (circa 24 euro), e un terzo del totale costerà comunque meno di 100 dollari (circa 86 euro). La vendita dei biglietti per le Paralimpiadi inizierà invece nel 2027.