Il Manchester United ha scelto Michael Carrick come allenatore, dopo l’esonero di Ruben Amorim

La squadra maschile di calcio del Manchester United ha scelto Michael Carrick come allenatore fino al termine della stagione in corso, dopo l’esonero di Ruben Amorim a inizio gennaio. Carrick ha 44 anni e aveva già allenato lo United per tre partite nel 2021. Amorim era stato esonerato per via di risultati considerati poco soddisfacenti (la squadra è settima nel campionato inglese), ma anche perché aveva attaccato la società, accusandola di non lasciargli sufficiente margine di manovra nel calciomercato. Nelle due partite successive all’esonero la squadra era stata allenata da Darren Fletcher, che ora tornerà ad allenare la squadra under 18.

Michael Carrick è stato centrocampista e ha giocato nello United dal 2006 al 2018, vincendo tra le altre cose cinque campionati inglesi e una Champions League (il più importante trofeo europeo per squadre di club). La prossima partita dello United sarà il derby cittadino di sabato contro il Manchester City, una squadra molto forte e con cui c’è ovviamente una grossa rivalità.