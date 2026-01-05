Il Manchester United ha esonerato l’allenatore Rúben Amorim

La squadra maschile di calcio del Manchester United ha esonerato l’allenatore Rúben Amorim, che ha 40 anni ed era arrivato nel novembre del 2024. Lo United è sesto nel campionato inglese, una posizione di classifica in linea con i pessimi risultati degli ultimi anni, ma deludente considerando la sua storia e la sua grossa disponibilità economica. Secondo i principali commentatori inglesi, Amorim è stato esonerato non solo per i risultati al di sotto delle attese, ma anche perché dopo l’ultima partita (finita 1-1 contro il Leeds) aveva attaccato la società, accusandola di non lasciargli sufficiente margine di manovra nel calciomercato.

Amorim è l’ennesimo allenatore che non riesce a risollevare le sorti del Manchester United, una squadra che dopo l’addio dello storico allenatore Alex Ferguson, avvenuto ormai quasi 13 anni fa, non è più stata competitiva per la vittoria del campionato inglese e tantomeno della Champions League. Era arrivato dallo Sporting di Lisbona come uno degli allenatori più promettenti d’Europa, ma ha faticato a imporre le sue idee e il suo gioco, come prima di lui il nederlandese Erik ten Hag.

Nella scorsa stagione Amorim aveva perso ben 14 delle 27 partite di Premier League in cui era allenatore. Era riuscito a portare lo United in finale di Europa League, seconda competizione europea per importanza, ma era poi stato sconfitto dal Tottenham. Quest’anno in 20 partite di campionato con Amorim il Manchester United ha ottenuto 8 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte. Al suo posto è stato incaricato ad interim lo scozzese Darren Fletcher, in attesa di un nuovo allenatore.