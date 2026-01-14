Copernicus, il programma di collaborazione scientifica dell’Unione Europea che si occupa di osservazione della Terra, ha detto che il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato da quando esistono queste rilevazioni. Il dato interrompe quindi la serie di anni più caldi mai registrati, dopo che sia il 2023 sia il 2024 avevano superato i record di temperature precedenti. La temperatura media globale nel 2025 è stata di 14,97 °C, inferiore di 0,13 °C rispetto a quella registrata nel 2024, l’anno più caldo di sempre. Rispetto al 2023 la temperatura media è stata inferiore di appena 0,01 °C.

La temperatura media nel 2025 non ha superato la soglia più importante decisa dall’accordo di Parigi sul clima, quella di un aumento di 1,5 °C rispetto ai livelli pre-industriali. Tale soglia però è stata superata dalla temperatura media globale nel triennio 2023-2025: è la prima volta che succede con una media triennale.

Il documento pubblicato da Copernicus ribadisce che la causa principale è l’aumento di gas serra nell’atmosfera, dovuto soprattutto all’utilizzo dei combustibili fossili. Il riferimento per valutare l’andamento della temperatura media globale sono gli ultimi decenni dell’Ottocento, quando i livelli di industrializzazione, e quindi l’emissione di grandi quantità di anidride carbonica (il principale gas serra) derivante dalle attività umane, erano bassi.