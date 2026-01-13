La polizia spagnola ha sequestrato 10 tonnellate di cocaina nascoste in un carico di sale su una nave al largo delle isole Canarie

La polizia spagnola ha sequestrato 9.994 chili di cocaina nascosti all’interno di una nave cargo che era stata individuata e fermata al largo delle isole Canarie. La polizia spagnola ha detto che è il più grosso sequestro di cocaina in mare nella sua storia. I poliziotti hanno trovato la cocaina, divisa in 294 pacchi, scavando dentro a un grande cumulo di sale nella stiva della nave, partita dal Brasile e diretta in Turchia e battente bandiera camerunense. La polizia ha arrestato anche 13 persone che erano a bordo della nave.

Il sequestro è avvenuto il 6 gennaio, ma la notizia è stata diffusa solo lunedì. L’operazione è stata compiuta da un corpo speciale della polizia spagnola in collaborazione con la polizia brasiliana, con la Drug Enforcement Administration degli Stati Uniti, l’agenzia federale che si occupa del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, e con la National Crime Agency, l’agenzia britannica che si occupa di criminalità organizzata.