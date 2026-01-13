Jessica Moretti, una dei due proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, non potrà lasciare la Svizzera 

Il Tribunale delle misure coercitive del Canton Vallese (TMC), che ha un ruolo simile a quello che in Italia avrebbe un giudice per le indagini preliminari, ha imposto a Jessica Moretti una serie di misure per impedirle di abbandonare la Svizzera per quello che ha definito un «concreto pericolo di fuga»: insieme a suo marito Jacques, Moretti possiede il locale Le Constellation di Crans-Montana, dove a Capodanno 40 persone sono morte e più di 100 sono rimaste ferite per via di un incendio. I due sono indagati dalla magistratura svizzera per omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo.

Il TMC ha imposto a Moretti il divieto di abbandonare la Svizzera, l’obbligo di depositare passaporto e carta d’identità alle autorità giudiziarie e quello di presentarsi quotidianamente in un ufficio della polizia. Maric dovrà versare anche una cauzione, il cui importo non è stato ancora stabilito. Il Moretti ha motivato queste misure come un modo di assicurarsi che Moretti non scappi all’estero. Il marito Jacques Moretti invece si trova in carcere in condizione di detenzione preventiva: non è chiaro come mai le autorità abbiano imposto a Jacques Moretti la custodia cautelare e a sua moglie no.