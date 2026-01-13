Gli Stati Uniti hanno classificato come organizzazione terroristica i Fratelli Musulmani in Egitto, Libano e Giordania

Martedì il governo degli Stati Uniti ha classificato come “organizzazione terroristica” i Fratelli Musulmani in Egitto, Libano e Giordania. I Fratelli Musulmani, fondati nel 1928, sono un movimento politico panarabo che promuove un modello di società fondato sulla dottrina dell’islam e ha posizioni conservatrici e radicali, con divisioni sparse per tutto il Medio Oriente. Il presidente Donald Trump aveva già annunciato di voler classificare questo movimento come terroristico a novembre, accusandolo di avere appoggiato Hamas ed Hezbollah nei loro attacchi contro Israele.

Ora che i Fratelli Musulmani sono classificati come organizzazione terroristica, negli Stati Uniti è illegale sostenerli materialmente, per esempio inviando loro dei soldi. Inoltre gran parte dei loro membri attuali o persone che lo siano state in passato potrebbe essere soggetta sanzioni, oltre che a un divieto di ingresso nel paese.

Nel suo incarico da presidente Trump ha scelto di applicare in maniera molto ampia la definizione di “organizzazione terroristica”, per esempio a diverse gang criminali sudamericane. Nemmeno i Fratelli Musulmani vengono generalmente considerati tali, secondo le definizioni più diffuse di terrorismo.