Xabi Alonso non è più l’allenatore del Real Madrid

Il Real Madrid ha annunciato che Xabi Alonso non è più l’allenatore della sua squadra di calcio maschile. In un comunicato il club ha spiegato che la decisione è stata condivisa dallo stesso Xabi Alonso, che era stato assunto a maggio del 2025.

Attualmente il Real Madrid è secondo in classifica nella Liga, il principale campionato di calcio spagnolo, ma da tempo giocava in un modo giudicato poco soddisfacente da tifosi e osservatori. Domenica peraltro aveva perso la Supercoppa spagnola per 3-2 contro il Barcellona.

Al momento Xabi Alonso è stato sostituito da Álvaro Arbeloa, che fino a oggi allenava la squadra B del Real.