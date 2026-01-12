In NFL i Philadelphia Eagles, campioni in carica, sono stati eliminati al primo turno dei playoff

In NFL, il campionato statunitense di football americano, i Philadelphia Eagles sono stati eliminati al primo turno dei playoff (le fasi finali del campionato, che culminano con il Super Bowl) dai San Francisco 49ers, che li hanno battuti 23-19. È un risultato sorprendente perché gli Eagles sono i campioni in carica, dato che avevano vinto il Super Bowl l’anno scorso, sebbene durante la stagione regolare (la prima parte del campionato, finita il 4 gennaio) abbiano giocato al di sotto delle aspettative.

Negli ultimi anni gli Eagles sono comunque stati tra le squadre più forti del campionato, tanto che erano arrivati al Super Bowl anche tre anni fa, quando persero contro i Kansas City Chiefs. Per gli Eagles è stata una sconfitta inattesa anche perché avevano il vantaggio di giocare nel loro stadio, dato che erano arrivati primi nella loro divisione, una suddivisione su base geografica del campionato che include 4 squadre. Ai playoff si giocano solo partite secche, quindi basta una sconfitta per essere eliminati.

Il prossimo avversario dei San Francisco 49ers saranno i Seattle Seahawks, che hanno perso appena tre partite su 17 durante la stagione regolare (i 49ers ne hanno perse cinque). I 49ers dovranno giocarla senza George Kittle, un giocatore molto forte che però si è rotto il tendine d’Achille della gamba destra proprio durante la partita contro gli Eagles.

– Leggi anche: Iniziano i playoff di NFL, senza grandi favorite