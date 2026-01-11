Lorenzo Musetti ha perso la finale del torneo ATP 250 di tennis di Hong Kong

Il tennista italiano Lorenzo Musetti ha perso contro il russo-kazako Aleksandr Bublik nella finale del torneo Atp 250 di Hong Kong. La partita si è conclusa in due set, con il punteggio di 7-6, 6-3 per Bublik: il secondo set è stato condizionato da un problema al braccio destro per Musetti, che ha chiesto per due volte l’intervento del fisioterapista. Già aver raggiunto la finale, comunque, aveva permesso a Musetti di salire dal settimo al quinto posto del ranking mondiale dei migliori tennisti (in questo modo per la prima volta l’Italia ha due tennisti nei primi cinque, l’altro è Jannik Sinner al secondo posto). Con la vittoria a Hong Kong, Bublik salirà invece dall’undicesimo al decimo posto.