I giornali nazionali in edicola oggi hanno quasi tutti in apertura le grandi proteste in Iran: le notizie che arrivano dal paese sono frammentarie perché internet è stato bloccato, ma si sa che il regime sta reprimendo violentemente le manifestazioni e che decine di persone sono state uccise. Tra le altre notizie si continua a parlare molto delle indagini sull’incendio di Capodanno a Crans-Montana, dopo l’arresto di uno dei proprietari del locale Le Constellation, ma anche dell’indagine per traffico e consumo di droga in cui è stato coinvolto in Turchia l’attore Can Yaman.