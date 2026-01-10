Secondo i media turchi l’attore Can Yaman è stato arrestato a Istanbul in un’inchiesta sul traffico e il consumo di droga

L’attore turco Can Yaman è stato arrestato a Istanbul in un’inchiesta sul traffico e il consumo di droga. L’arresto è stato eseguito in seguito a una serie di perquisizioni in diversi locali notturni della città, e in particolare all’hotel Bebek. Non è ancora chiaro quali siano le accuse contro di lui. Oltre a Can Yaman è stata arrestata anche l’attrice Selen Görgüzel. Can Yaman ha 36 anni ed è molto noto in Italia per aver recitato in diverse serie turche di successo: di recente ha recitato nel ruolo del protagonista nella nuova serie sulle avventure del pirata Sandokan.