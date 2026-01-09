In Francia e Regno Unito centinaia di migliaia di case sono rimaste senza elettricità a causa della tempesta Goretti

Diverse regioni di Francia e Regno Unito sono alle prese con le conseguenze della tempesta Goretti, che a partire da giovedì ha causato venti molto forti, precipitazioni abbondanti e nevicate su diversi paesi europei. Centinaia di migliaia di case sono senza elettricità: in Francia sono 380mila, di cui 226mila in Normandia (una regione sul canale della Manica, a nord-ovest di Parigi); venerdì mattina nel Regno Unito è stata ripristinata l’elettricità a 148mila case in cui era stata interrotta la sera prima, mentre altre 44mila sono ancora senza, quasi tutte nella parte centrale e sud-occidentale dell’Inghilterra. Ci sono inoltre diffusi disagi nei trasporti su strada, ferroviari e aerei di entrambi i paesi.