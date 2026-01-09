È stato arrestato Jacques Moretti, uno dei due proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana

Venerdì è stato arrestato in Svizzera Jacques Moretti, uno dei due proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, quello andato a fuoco la notte di Capodanno e in cui sono morte 40 persone e più di 100 sono rimaste ferite: Moretti e la moglie, Jessica Maric, sono indagati dalla magistratura svizzera per i reati di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo.

Moretti è stato interrogato stamattina a Sion, nel canton Vallese, e ora è stato messo in custodia cautelare, mentre Maric è rimasta in libertà. Stando alle informazioni di 24 heures, tra i primi a riportare la notizia, il provvedimento è dovuto a un potenziale rischio di fuga da parte di Moretti, che è di nazionalità francese. Dovrà comunque essere confermato da un giudice nelle prossime 48 ore.