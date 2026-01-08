Per venerdì 9 e sabato 10 gennaio sono stati indetti alcuni scioperi di aerei e treni

Per venerdì 9 e sabato 10 gennaio è stata indetta una serie di scioperi nazionali che coinvolgeranno diversi settori. L’obiettivo è il miglioramento delle condizioni lavorative e delle tutele contrattuali dei dipendenti. Venerdì è previsto uno sciopero dei lavoratori nel settore del trasporto aereo. La compagnia Easyjet lo ha annunciato per tutta la giornata, mentre Vueling Airlines dalle 10 alle 18. Assohandlers (l’associazione che tutela i lavoratori degli handler, cioè dei servizi di terra negli aeroporti) sciopererà dalle 13 alle 17, mentre alcuni handler degli aeroporti milanesi di Malpensa e Linate sciopereranno tutto il giorno.

Dalle 21 di venerdì alle 21 di sabato è stato indetto da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero per il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper, Italo e Trenord. Restano garantiti alcuni treni a lunga percorrenza e altri treni nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.

Infine anche i sindacati Flp, Conalpe, Confsai e Csle hanno proclamato uno sciopero generale per i docenti e il personale tecnico e amministrativo di asili e scuole pubbliche, private e comunali. Inizialmente era previsto per il 9 e 10 gennaio, ma poi è stato spostato a lunedì 12 e martedì 13 gennaio. Tra gli obiettivi, ci sono anche l’abbassamento dell’età pensionabile e la modifica di alcuni criteri nella redazione delle graduatorie per i docenti.