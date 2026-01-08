Emmanuel Macron ha detto che la Francia voterà contro l’accordo col Mercosur

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto che la Francia voterà contro l’entrata in vigore dell’accordo commerciale tra l’Unione Europea e l’area del Mercosur, il mercato comune sudamericano di cui fanno parte Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay e Bolivia. Macron ha detto che l’accordo appartiene a un’«altra èra» e che, nonostante le concessioni della Commissione Europea, che hanno per esempio convinto il governo italiano a cambiare idea in favore dell’approvazione, in Francia non c’è sufficiente volontà politica. Nel paese ci sono state anche recentemente proteste degli agricoltori.

L’accordo era stato firmato dalla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, nel 2024, ponendo fine a negoziati lunghi e laboriosi che andavano avanti dal 2000. Per entrare in vigore l’accordo ha comunque bisogno del voto del Consiglio Europeo, cioè dei leader dei 27 Stati membri, e di quello del Parlamento Europeo. Il voto al Consiglio era previsto lo scorso dicembre, ma era stato rinviato a gennaio proprio per l’opposizione di Francia e Italia, i più influenti tra i paesi che in quel momento erano contrari (visto che ora l’Italia ha cambiato idea). A Bruxelles, dov’era in corso la riunione, c’era stata nel frattempo una grossa protesta degli agricoltori.

Al Consiglio è previsto un voto a maggioranza qualificata, cioè devono votare a favore almeno 15 paesi membri che rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione europea. Per questo, un voto favorevole dell’Italia sarebbe con ogni probabilità decisivo. Venerdì è prevista una riunione degli ambasciatori e dei rappresentanti diplomatici (il cosiddetto COREPER) dove verranno espresse le posizioni degli stati membri.

