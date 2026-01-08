Le regioni ucraine di Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia sono quasi totalmente senza elettricità, a causa dei recenti attacchi russi

Gli ultimi attacchi compiuti nella notte dalla Russia contro l’Ucraina hanno lasciato quasi totalmente senza energia elettrica due regioni: quelle di Dnipropetrovsk e di Zaporizhzhia, nel sudest del paese. Si segnalano anche interruzioni nella fornitura di acqua e nei servizi di telecomunicazione. Da quando è iniziata la guerra, nei mesi invernali la Russia ha colpito ripetutamente la rete elettrica ucraina e gli impianti di produzione e trasporto del gas, che alimentano i riscaldamenti nelle case: l’obiettivo è peggiorare le condizioni di vita della popolazione ucraina, in una stagione in cui la temperatura scende anche a meno 20 °C.