Simon Yates, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, ha annunciato a sorpresa il suo ritiro dal ciclismo

Simon Yates, inglese di 33 anni, ha annunciato a sorpresa il suo ritiro dal ciclismo professionistico. Lo ha fatto con una lettera pubblicata dalla sua squadra, il Team Visma – Lease a Bike. «Ci pensavo da tempo e ora sembra il momento giusto di lasciare questo sport», ha scritto Yates, che ha aggiunto: «Lascio il ciclismo professionistico con grande orgoglio e con un senso di pace».

Yates arriva dal ciclismo su pista, è professionista dal 2014 ed è stato uno scalatore, abile soprattutto nelle tappe di montagna e nelle corse di più settimane. Oltre a diverse tappe nei Grandi Giri (quindi alla Vuelta di Spagna, al Giro d’Italia e al Tour de France) vinse una Vuelta nel 2018 e nel 2025 ha vinto a sorpresa il Giro d’Italia, il suo successo più importante. Lo fece grazie a una grande azione nell’ultima tappa decisiva, da Verrès a Sestriere, con passaggio sul Colle delle Finestre, una delle salite più belle e difficili in Italia, con diversi chilometri non asfaltati.

Proprio nella salita al Colle delle Finestre, dove nel 2018 aveva perso un Giro che aveva dominato fino a quel momento (poi vinto da Chris Froome), Yates è riuscito a staccare tutti gli avversari e guadagnare diversi minuti su di loro. Ha infine vinto il Giro con quasi quattro minuti di vantaggio sul secondo classificato, il messicano Isaac Del Toro.

Simon Yates è fratello gemello di Adam Yates: anche lui corridore, da alcuni anni compagno di squadra di Tadej Pogacar alla UAE Emirates.

