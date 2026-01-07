Aidarous al Zubaidi, il leader dei separatisti che controllano il sud dello Yemen, non è andato in Arabia Saudita per i colloqui di pace

Mercoledì Aidarous al Zubaidi, leader del Consiglio di Transizione del Sud (STC), il gruppo separatista che controlla il sud dello Yemen, si è rifiutato di salire su un aereo diretto a Riyad, capitale dell’Arabia Saudita, dove erano previsti colloqui di pace per cercare una soluzione alla guerra civile tra il governo yemenita e le diverse fazioni armate del paese. Nonostante gli scontri delle ultime settimane, formalmente al Zubaidi faceva ancora parte della coalizione internazionalmente riconosciuta che governa in Yemen: dopo la sua decisione di non partire per Riyad, il presidente Rashad al Alimi ne ha annunciato la destituzione con l’accusa di alto tradimento.

In un primo momento era circolata la notizia che al Zubaidi si fosse rifugiato in una località sconosciuta, ma poi l’STC ha fatto sapere che si trova nella città portuale di Aden, nella parte meridionale del paese, e che ha deciso di non partire per il timore di essere imprigionato dal governo saudita.

La situazione degli schieramenti coinvolti nella guerra civile in Yemen è molto complessa. Fino a pochi mesi fa il governo yemenita, l’STC, gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita combattevano tutti nella stessa alleanza contro gli Houthi, il gruppo che controlla da tempo la capitale Sana’a e le regioni del nordovest del paese, le più popolate.

Nelle ultime settimane però ci sono stati nuovi scontri tra Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita legati al sostegno dei primi all’STC, che a inizio dicembre aveva condotto una rapida offensiva contro le forze governative, appoggiate dai sauditi, occupando le province meridionali dello Yemen. È un nuovo, grosso sviluppo che aveva portato nei giorni scorsi a un attacco saudita contro una nave legata agli Emirati Arabi Uniti.

– Leggi anche: Cosa sta succedendo in Yemen