L’esercito venezuelano ha detto che 23 soldati sono stati uccisi nell’attacco statunitense 

L’esercito venezuelano ha fatto sapere che 23 suoi soldati sono stati uccisi nell’attacco statunitense contro il Venezuela di pochi giorni fa, e ne ha diffuso i nomi. È il primo annuncio ufficiale sul numero di morti nell’attacco, benché limitato al personale militare: non ci sono ancora notizie sul numero di civili uccisi. Lunedì il governo cubano aveva detto che nell’attacco statunitense erano stati uccisi 32 soldati e agenti dell’intelligence cubani che erano in missione nel paese su richiesta del regime venezuelano: il numero dei militari uccisi nell’attacco è salito quindi a 55.

L’attacco statunitense contro il Venezuela è stato compiuto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 gennaio: sono state colpite diverse strutture militari e civili e il presidente autoritario del Venezuela, Nicolás Maduro, è stato catturato e trasferito negli Stati Uniti insieme alla moglie Cilia Flores. Sono stati incriminati per attività legate al narcotraffico e sono attualmente sotto processo.

