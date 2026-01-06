Sono stati organizzati tre voli straordinari per il rientro di 600 italiani bloccati a Sharm el-Sheikh

Sono stati organizzati tre voli straordinari per riportare in Italia 600 turisti italiani bloccati a Sharm el-Sheikh, una nota città turistica in Egitto. Domenica i turisti non sono potuti partire per via della sospensione precauzionale del traffico aereo in Grecia a causa di un guasto tecnico nei sistemi di comunicazione (i voli tra Egitto e Italia attraversano lo spazio aereo greco).

Una parte di questi è tornata in Italia con un volo apposito partito lunedì e gestito dalla compagnia aerea Neos, atterrato nella notte tra lunedì e martedì. Per martedì sera sono previsti altri due voli, uno operato da EasyJet e l’altro da Neos. Per gestire meglio la situazione di emergenza il ministero degli Esteri ha inviato due funzionari in Egitto. Ci sono inoltre in aeroporto funzionari dell’ambasciata italiana in Egitto per aiutare i turisti.