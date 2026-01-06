A Gerusalemme un autobus ha investito un gruppo di manifestanti ultraortodossi, uccidendone uno e ferendone tre. I manifestanti facevano parte della comunità haredi, interna a quella ebraica ultraortodossa, e protestavano contro l’arruolamento degli studenti delle loro scuole religiose nell’esercito: al momento non ci sono informazioni sulle circostanze dell’investimento e su chi fosse l’autista dell’autobus, né se il gesto fosse intenzionale. Il Jerusalem Post scrive che l’autista è stato arrestato ma al momento non ci sono notizie ufficiali.

In Israele gli studenti ultraortodossi sono stati tradizionalmente esentati dalla leva militare ma le cose sono cambiate con l’invasione della Striscia di Gaza e negli ultimi mesi, con una decisione molto contestata, ll’esercito ha iniziato a precettarne decine di migliaia.