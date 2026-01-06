NewsletterPodcast
È finito ufficialmente il Giubileo, dopo che papa Leone XIV ha chiuso la porta santa di San Pietro

Papa Leone XIV chiude la Porta Santa della Basilica di San Pietro nella festa dell'Epifania, segnando la fine ufficiale del Giubilare 2025, Citta del Vaticano, 6 gennaio 2026 (REUTERS/Yara Nardi) &nbsp;
Il papa Leone XIV ha chiuso la porta santa di San Pietro, gesto che sancisce ufficialmente la fine del Giubileo, che era stato aperto il 24 dicembre 2024 da papa Francesco. Il Giubileo è un evento molto importante per la Chiesa cattolica, durante il quale i fedeli da tutto il mondo vengono incoraggiati ad andare a Roma in pellegrinaggio. In origine l’arrivo a Roma garantiva ai pellegrini il perdono da tutti i peccati, un concetto chiave nella religione cattolica: oggi esiste ancora un rito simile, ma il Giubileo è diventato più che altro un evento per rafforzare il legame tra i fedeli e i principali luoghi di culto della religione cattolica.

Tag: città del vaticano-giubileo 2025-papa-roma

