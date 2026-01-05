Cuba ha detto che 32 suoi soldati e membri dell’intelligence sono stati uccisi nell’attacco statunitense in Venezuela

Il governo di Cuba ha detto che nell’attacco statunitense contro il Venezuela sono stati uccisi 32 soldati e agenti dell’intelligence cubani che erano in missione nel paese su richiesta del regime venezuelano. Cuba e il Venezuela sono strettamente alleati e collaborano frequentemente in missioni militari e di polizia: da tempo il governo cubano aveva deciso anche di occuparsi della sicurezza del presidente venezuelano.

Quello cubano è il primo annuncio ufficiale di un governo in merito al numero di morti nell’attacco statunitense, in cui sono state colpite diverse strutture militari e civili e che ha portato alla cattura e al trasferimento negli Stati Uniti del presidente autoritario del Venezuela, Nicolás Maduro. Domenica una fonte venezuelana aveva detto al New York Times che i morti erano 80.

– Leggi anche: Come gli Stati Uniti hanno preso Maduro