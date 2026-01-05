Un furgone portavalori è stato bloccato e rapinato lungo l’autostrada A14 Bologna-Taranto vicino a Ortona

Lunedì mattina vicino a Ortona, in provincia di Chieti, c’è stato un assalto a un furgone portavalori che viaggiava sull’autostrada A14 Bologna-Taranto in direzione nord, verso Pescara. Il quotidiano abruzzese Il Centro scrive che gli assalitori lo hanno fermato mettendo un altro veicolo di traverso e gettando dei chiodi sull’asfalto. Sempre secondo il giornale i ladri hanno sparato alcuni colpi di arma da fuoco e usato dell’esplosivo per aprire il portavalori e rubare beni per circa 400mila euro. Nell’attacco non ci sarebbero feriti.

Sono anche state incendiate alcune automobili, ma non è chiaro quante siano né se fossero quelle usate dai rapinatori o altre trovate sul posto. Autostrade per l’Italia, la società che gestisce la A14, ha detto che in totale sono coinvolte tre auto e un camion. Per via del fumo due persone sono state soccorse dal 118, ma le loro condizioni non sono gravi e hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Il tratto tra Ortona e Pescara Sud, in direzione di Pescara, è stato chiuso: chi viaggia verso Pescara deve quindi uscire a Ortona, dove si è creata una lunga coda.