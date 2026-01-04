Da sabato sera ci sono molti ritardi all’aeroporto Orio al Serio di Bergamo

Da sabato sera decine di aerei sono in ritardo all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio a causa di un guasto al sistema di avvicinamento strumentale: è quello che consente l’atterraggio in sicurezza anche quando la nebbia è molto fitta. Sacbo, la società che gestisce l’aeroporto, ha detto che il guasto si è verificato verso le 18 di sabato ed è stato «risolto» verso la mezzanotte. Le conseguenze sul traffico aereo sono state rilevanti: 34 voli sono stati dirottati verso altri aeroporti, 21 cancellati e 8 riprogrammati per la mattinata di domenica. Molti passeggeri hanno trascorso la notte in aeroporto.