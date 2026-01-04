I voli aerei in Grecia sono stati sospesi per un grave guasto alle comunicazioni via radio

Dalle 9 e fino al primo pomeriggio di domenica i voli aerei in Grecia sono stati sospesi a causa di un problema tecnico che rendeva impossibile le comunicazioni via radio tra gli aerei e le torri di controllo a terra. Gli aerei che si trovavano in volo hanno continuato a viaggiare normalmente, ma nei diversi aeroporti del paese, nazionali e internazionali, migliaia di passeggeri sono rimasti bloccati. Il traffico aereo è lentamente ripreso soltanto nel primo pomeriggio, quando sono stati gestiti circa 35 voli in partenza e in arrivo nei diversi aeroporti, ma oltre 75 voli hanno subito ritardi.

Le ragioni del problema non sono ancora chiare, ma l’ipotesi principale è che sia stato causato dall’impossibilità di comunicare via radio nella più grande struttura di controllo aereo nel paese, che ha sede ad Atene ed è responsabile del coordinamento di tutti i voli in ingresso nello spazio aereo greco. L’Ente civile greco dell’aviazione civile lo ha definito un guasto senza precedenti e ha detto di avere avviato un’indagine sull’incidente in coordinamento con altre agenzie.