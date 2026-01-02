L’FBI ha detto di aver sventato un attentato pianificato per Capodanno vicino a Charlotte, in North Carolina

L’FBI ha detto di aver sventato un attentato pianificato per Capodanno contro un fast food e un negozio di alimentari vicino a Charlotte, in North Carolina, nella parte orientale degli Stati Uniti. Il procuratore distrettuale ha detto che il sospettato è Christian Sturdivant, un 18enne statunitense che secondo gli investigatori si era radicalizzato online a sostegno dello Stato Islamico, o ISIS, e aveva l’obiettivo di colpire persone ebree, cristiane e della comunità LGBTQ+.

Sturdivant è stato arrestato il 31 dicembre a Mint Hill, la città a est di Charlotte in cui secondo gli investigatori stava pianificando l’attentato da circa un anno. A casa sua sono stati trovati coltelli, martelli e annotazioni su come compiere il presunto attacco. È incriminato con l’accusa di aver cercato di fornire sostegno materiale a un’organizzazione terroristica.