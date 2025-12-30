C’è stato un furto da 30 milioni di euro in una banca del nordovest della Germania

Nel fine settimana c’è stato un grosso furto in una banca di Gelsenkirchen, una città di circa 270mila abitanti nel nordovest della Germania. Martedì la polizia ha stimato il valore della refurtiva in 30 milioni di euro. I ladri sono riusciti ad accedere all’archivio e al caveau della banca, una filiale di Sparkasse, attraverso un parcheggio adiacente, facendo un grosso buco e poi scappando da dove erano entrati.

La polizia ha detto che i ladri hanno forzato circa 3mila cassette di sicurezza che si trovavano nel caveau, contenenti tra le altre cose gioielli, denaro contante e oro. Stando a quanto riferito da una portavoce della banca, in genere ciascuna cassetta è assicurata per circa 10.300 euro, da qui la stima della polizia.

Non è chiaro quando sia stato compiuto di preciso il furto, che è stato scoperto lunedì, dopo che era scattato un allarme. Alcuni testimoni sentiti dalla polizia però hanno detto di aver visto diversi uomini con grosse borse sulle scale del parcheggio nella notte tra sabato e domenica, e le prime immagini di sorveglianza mostrano un’Audi RS 6 nera uscire dal parcheggio lunedì mattina presto.

La filiale è rimasta chiusa al pubblico, ma subito dopo la diffusione della notizia decine di clienti si sono presentati ugualmente per protestare e chiedere informazioni: alcuni di loro sostengono che le perdite subite superino di gran lunga il valore assicurato. La banca ha detto che è in contatto con la compagnia assicurativa per capire come gestire le richieste di risarcimento nella maniera più efficiente possibile.