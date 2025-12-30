NewsletterPodcast
Un centinaio di persone sono state evacuate dalla funivia di Macugnaga, in Piemonte, dopo un incidente

Un fermo immagine dal video dei soccorsi diffuso dai vigili del fuoco, in cui si vede la stazione della funivia a monte (vigili del fuoco)
Martedì mattina un incidente ha bloccato la funivia del Monte Moro, a circa 2.800 metri di quota, nel territorio comunale di Macugnaga, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. I vigili del fuoco hanno detto che entrambe le cabine, quella a monte e quella a valle, hanno urtato contro le rispettive stazioni di arrivo. Filippo Besozzi, amministratore della Macugnaga Trasporti e Servizi (la società che gestisce la funivia), ha detto all’Ansa che probabilmente l’impianto non ha decelerato correttamente.

Nell’incidente sono rimasti feriti lievemente 3 dei circa 15 passeggeri nella cabina a monte e il manovratore di quella a valle. Le piste da sci sono state chiuse e l’impianto è stato fermato. Un centinaio di persone sono rimaste bloccate a monte e i soccorritori le hanno fatte evacuare trasportandole a valle con gli elicotteri. Alcuni operai sono rimasti sul posto per le prime verifiche tecniche all’impianto.

