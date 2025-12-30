Un centinaio di persone sono state evacuate dalla funivia di Macugnaga, in Piemonte, dopo un incidente

Martedì mattina un incidente ha bloccato la funivia del Monte Moro, a circa 2.800 metri di quota, nel territorio comunale di Macugnaga, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte. I vigili del fuoco hanno detto che entrambe le cabine, quella a monte e quella a valle, hanno urtato contro le rispettive stazioni di arrivo. Filippo Besozzi, amministratore della Macugnaga Trasporti e Servizi (la società che gestisce la funivia), ha detto all’Ansa che probabilmente l’impianto non ha decelerato correttamente.

Nell’incidente sono rimasti feriti lievemente 3 dei circa 15 passeggeri nella cabina a monte e il manovratore di quella a valle. Le piste da sci sono state chiuse e l’impianto è stato fermato. Un centinaio di persone sono rimaste bloccate a monte e i soccorritori le hanno fatte evacuare trasportandole a valle con gli elicotteri. Alcuni operai sono rimasti sul posto per le prime verifiche tecniche all’impianto.