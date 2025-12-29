Negli Stati Uniti ci sono ancora migliaia di voli ritardati e cancellati a causa della neve

Anche lunedì migliaia di voli sono stati ritardati o cancellati negli Stati Uniti a causa delle intense nevicate che da giorni stanno interessando soprattutto le zone di New York, Boston, Chicago e di alcuni stati del cosiddetto Midwest (che in realtà si trova nella parte centro-orientale del paese). Secondo il sito FlightAware solo oggi sono stati cancellati circa 600 voli che dovevano partire o atterrare negli Stati Uniti, e quasi 3.900 sono stati ritardati.

Le festività natalizie sono un periodo in cui solo negli Stati Uniti le persone che viaggiano in aereo sono 2,9 milioni. Secondo il National Weather Service, il servizio meteorologico statunitense, il picco di questa tempesta invernale è stato raggiunto lunedì mattina, ma le nevicate proseguiranno fino a mercoledì.