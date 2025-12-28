Ci sono molti ritardi sull’alta velocità a causa dell’investimento di una persona sui binari della stazione di Firenze Rifredi
Ci sono molti ritardi sulla linea dell’alta velocità all’altezza di Firenze, con ripercussioni anche sulle altre principali stazioni italiane, dopo che una donna è stata investita da un treno nei pressi della stazione di Firenze Rifredi (vicina a quella di Santa Maria Novella). Le condizioni della donna non sono note ma l’incidente, che è avvenuto intorno alle 18:30, ha bloccato tutta la circolazione dei treni a Firenze per circa un’ora. Intorno alle 19:20 la circolazione è ripresa, ma diversi treni hanno accumulato oltre 70 minuti di ritardo. Sono stati ritardati e cancellati anche diversi treni regionali.