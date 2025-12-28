Best of Bestie

Ogni settimana sulle agenzie fotografiche, che sono il bacino da cui il Post attinge per illustrare i suoi articoli, spiccano foto di animali degne di nota per qualche motivo: perché sono semplicemente molto belle, o buffe; perché ci danno l’occasione di scoprire specie dai nomi insoliti; perché ci portano lontano o ci fanno guardare in modo diverso animali che abbiamo molto vicino. Noi le pubblichiamo ogni weekend nella rubrica del Weekly Beasts (“le bestie”, come le chiamiamo affettuosamente). Essendo una delle rubriche più longeve del Post si è guadagnata una sua quota di lettori affezionati che già lo sapranno, ma ci teniamo comunque ogni anno a ripetere che gli animali mostrati lì sono solo una piccola parte di quelli con cui condividiamo il pianeta: quelli che riusciamo a intercettare sperabilmente senza disturbarli troppo, che siano negli zoo, in riserve naturali o situazioni di vita quotidiana accessibili a chi sta dietro la macchina fotografica. A seguire quelli che si son fatti notare fin qui.