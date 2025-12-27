L’ex primo ministro della Malaysia Najib Razak è stato condannato a ulteriori 15 anni di carcere per corruzione
L’ex primo ministro della Malaysia Najib Razak, già in carcere dal 2022 dopo essere stato condannato in via definitiva per corruzione, ha ricevuto un’ulteriore condanna a 15 anni di carcere sempre per corruzione. Dovrà pagare 13,5 miliardi di ringgit (circa 2,8 miliardi di euro) tra multe e sequestro di beni.
Najib, 72 anni, è stato primo ministro della Malaysia dal 2009 al 2018. Nell’agosto del 2022 era stato condannato per aver sottratto 42 milioni di ringgit (circa 8 milioni e mezzo di euro) dal fondo d’investimento sovrano 1MDB e averli trasferiti su un suo conto personale. Nel 2024 la pena gli era stata dimezzata, ora gli sono stati riconosciuti altri capi di imputazione: abuso di potere e riciclaggio di denaro. Il giudice ha detto che la nuova condanna inizierà al termine alla fine della sua attuale detenzione, prevista nel 2028.
Lo scandalo relativo al fondo sovrano 1MDB, o 1Malaysia Development Bhd, aveva fatto emergere una rete globale di frodi e corruzione, una delle truffe finanziarie più grosse dell’ultimo decennio.