In Venezuela nel giorno di Natale sono stati scarcerati 71 detenuti politici

Nel giorno di Natale il regime venezuelano del presidente Nicolás Maduro ha scarcerato 71 persone che erano detenute per ragioni politiche, cioè per essersi opposte all’attuale governo. Lo ha fatto sapere il Comité por la Libertad de los Presos Políticos, una delle più importanti associazioni che radunano le famiglie dei detenuti politici.

È il rilascio di detenuti politici più ingente degli ultimi mesi. Di recente le autorità venezuelane avevano intensificato le operazioni contro i leader e gli attivisti dell’opposizione, temendo che potessero sentirsi legittimati dalla campagna di pressione che gli Stati Uniti di Donald Trump stanno portando avanti contro Maduro.

Il regime non ha diffuso particolari dettagli sul conto delle persone rilasciate, ma El País scrive che la maggior parte di loro era stata arrestata durante le estese proteste anti governative dell’agosto del 2024. Secondo l’ong Foro Penal dopo il rilascio del giorno di Natale rimangono ancora nelle carceri venezuelane 902 detenuti per ragioni politiche.