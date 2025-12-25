In California una tempesta sta provocando inondazioni e costringendo a evacuare alcune regioni

Da mercoledì una forte tempesta sta colpendo il sud della California, negli Stati Uniti, provocando inondazioni, smottamenti e molti problemi di viabilità. Il governatore della California Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza a Los Angeles e in altre contee dello stato. A San Diego un uomo di 64 anni è morto a causa della caduta di un albero. Nella serata di mercoledì (la mattina di giovedì, in Italia) gli abitanti di diverse località nella contea di San Bernardino sono stati evacuati.