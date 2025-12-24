L’esercito russo ha conquistato la città ucraina di Siversk, nella regione di Donetsk

L’esercito russo ha conquistato Siversk, una città ucraina nella regione di Donetsk, dopo che l’esercito ucraino si è ritirato dalla città, in cui prima della guerra vivevano circa 10mila persone e ora ne sono rimaste solo qualche centinaio. Nonostante la sua piccola dimensione, Siversk è strategicamente molto importante perché è la principale città prima di Sloviansk e Kramatorsk, i due più grandi centri urbani del Donetsk ancora sotto il controllo dell’Ucraina: ora l’esercito russo potrà avanzare più facilmente verso le due città. La regione di Donetsk forma insieme a quella di Luhansk il Donbas, un’ampia porzione di territorio ucraino che i russi rivendicano e hanno in parte già conquistato.

L’esercito ucraino ha detto che il ritiro è stato deciso per salvare vite umane, mantenere la capacità di combattere di alcune unità dell’esercito ed evitare un’avanzata russa più ampia. Ha inoltre detto che l’esercito russo è avanzato per via del maggior numero di uomini di cui dispone e della continua pressione esercitata tramite piccoli gruppi d’assalto.

