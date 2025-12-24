Leonardo Maria Del Vecchio ha creato una società per investire nell’editoria
L’imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio ha detto in un’intervista al Corriere della Sera di aver costituito una nuova società di investimento dedicata all’editoria, la LMDV Media. Del Vecchio è il figlio trentenne del fondatore di EssilorLuxottica, la grande azienda di occhiali. Da tempo ambiva a entrare nel settore dei media italiani.
Qualche settimana fa aveva fatto un’offerta da 140 milioni di euro per comprare dagli Agnelli-Elkann il gruppo GEDI, proprietario tra le altre cose di quotidiani come Repubblica e La Stampa: l’offerta però era stata rifiutata e ora in trattativa è rimasta la famiglia greca dei Kyriakou. Poi aveva annunciato l’acquisto del 30 per cento delle quote del quotidiano conservatore Il Giornale tramite la società finanziaria LMDV Capital, di cui è presidente (slegata dalla Delfin, la potente holding di famiglia).
Secondo alcune fonti Del Vecchio sarebbe in trattativa per comprare anche QN – Quotidiano Nazionale, cioè la testata che raggruppa quelle che un tempo erano le edizioni nazionali dei quotidiani Il Resto del Carlino (che ha sede a Bologna), La Nazione (di Firenze) e Il Giorno (di Milano).