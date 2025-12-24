Le prime pagine di oggi
La legge di bilancio approvata dal Senato, i nuovi "Epstein files" e la morte del capo dell'esercito libico in un incidente aereo, tra le altre cose
I principali giornali nazionali aprono sulla notizia della legge di bilancio approvata ieri dal Senato, tra varie polemiche sul “maxiemendamento” presentato nei giorni scorsi dal governo: ora la Camera avrà tempo fino a fine anno per esaminarla e approvarla in via definitiva senza poterla modificare. Tra le altre notizie si parla molto dei nuovi documenti sul caso Epstein (i cosiddetti “Epstein files“) pubblicati dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, del grande attacco della Russia alle infrastrutture energetiche ucraine, che hanno lasciato diverse regioni senza energia elettrica, e del capo dell’esercito libico morto in un incidente aereo.