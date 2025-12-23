Dal 2031 la squadra di football americano dei Kansas City Chiefs si sposterà in un’altra Kansas City

Nel 2031 i Kansas City Chiefs, una delle squadre più vincenti e importanti del campionato statunitense di football americano (NFL), si trasferiranno da una Kansas City all’altra: lasceranno la città del Missouri in cui giocano dal 1963 e si sposteranno in quella confinante, che ha lo stesso nome ma è in Kansas. La squadra disputerà le proprie partite in un nuovo stadio coperto dal costo complessivo di 3 miliardi di euro, lasciando così l’impianto in cui gioca le gare casalinghe da oltre cinquant’anni, l’Arrowhead Stadium.

Il presidente Mark Donovan ha detto che il nuovo stadio aprirà molte possibilità ai Kansas City Chiefs, tra cui quella di ospitare il Super Bowl, la finale del campionato di football americano, uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. L’Arrowhead Stadium infatti è un impianto all’aperto, e di conseguenza non soddisfa i requisiti climatici richiesti dalla NFL per ospitare il Super Bowl, che si gioca a febbraio e viene assegnato quasi esclusivamente a stadi coperti o situati in aree dal clima mite.

Il nuovo stadio sarà costruito a una trentina di chilometri da quello attuale, mentre la sede legale della squadra sarà trasferita a Olathe, un’altra città del Kansas. Il vicegovernatore del Kansas, David Toland, ha definito lo spostamento della franchigia «la più grande vittoria economica» nella storia dello stato, aggiungendo che «consoliderà il Kansas come destinazione globale per lo sport e l’intrattenimento».