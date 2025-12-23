Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli ha annunciato le dimissioni: è indagato per maltrattamenti alla moglie

Il sindaco di Cervia (Ravenna) Mattia Missiroli ha annunciato le proprie dimissioni due giorni dopo essere stato indagato con l’accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie. Missiroli ha comunicato la sua decisione con una lunga lettera prima della seduta del consiglio comunale di martedì: ha negato «qualsiasi episodio di maltrattamenti o violenza», ma ha detto di non poter svolgere il ruolo «con la necessaria lucidità».

Missiroli ha 44 anni e nei primi anni Duemila partecipò al reality show calcistico Campioni – Il sogno, condotto da Ciccio Graziani e Ilaria D’Amico e andato in onda su Italia 1. Poi ha fatto l’architetto e nel 2024 fu eletto sindaco della sua città, sostenuto da una lista di centrosinistra che comprendeva PD, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. Le indagini della questura erano cominciate dopo che la moglie il 5 dicembre era andata in pronto soccorso a Ravenna con lesioni non gravi al braccio: secondo quanto riportato dai giornali, in seguito avrebbe raccontato altri episodi di violenza e maltrattamenti. La procura di Ravenna aveva poi chiesto l’arresto e la custodia cautelare in carcere per Missiroli, ma la richiesta era stata rifiutata dal giudice per le indagini preliminari, che ha ritenuto i fatti contestati episodici e quindi non meritevoli della custodia in carcere. Da domenica, quando la notizia delle accuse è divenuta pubblica, vari esponenti dell’opposizione e della maggioranza avevano chiesto le sue dimissioni.