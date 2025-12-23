NewsletterPodcast
Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli ha annunciato le dimissioni: è indagato per maltrattamenti alla moglie

Il Palazzo comunale di Cervia (Wikimedia Commons)

Il sindaco di Cervia (Ravenna) Mattia Missiroli ha annunciato le proprie dimissioni due giorni dopo essere stato indagato con l’accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie. Missiroli ha comunicato la sua decisione con una lunga lettera prima della seduta del consiglio comunale di martedì: ha negato «qualsiasi episodio di maltrattamenti o violenza», ma ha detto di non poter svolgere il ruolo «con la necessaria lucidità».

Missiroli ha 44 anni e nei primi anni Duemila partecipò al reality show calcistico Campioni – Il sogno, condotto da Ciccio Graziani e Ilaria D’Amico e andato in onda su Italia 1. Poi ha fatto l’architetto e nel 2024 fu eletto sindaco della sua città, sostenuto da una lista di centrosinistra che comprendeva PD, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle. Le indagini della questura erano cominciate dopo che la moglie il 5 dicembre era andata in pronto soccorso a Ravenna con lesioni non gravi al braccio: secondo quanto riportato dai giornali, in seguito avrebbe raccontato altri episodi di violenza e maltrattamenti. La procura di Ravenna aveva poi chiesto l’arresto e la custodia cautelare in carcere per Missiroli, ma la richiesta era stata rifiutata dal giudice per le indagini preliminari, che ha ritenuto i fatti contestati episodici e quindi non meritevoli della custodia in carcere. Da domenica, quando la notizia delle accuse è divenuta pubblica, vari esponenti dell’opposizione e della maggioranza avevano chiesto le sue dimissioni.

