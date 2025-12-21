Il sindaco di Cervia Mattia Missiroli, che partecipò al reality show “Campioni”, è indagato per maltrattamenti alla moglie

Il sindaco di Cervia (Ravenna) Mattia Missiroli è indagato con l’accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie. Missiroli ha 44 anni e nei primi anni Duemila partecipò al reality show calcistico Campioni – Il sogno, condotto da Ciccio Graziani e Ilaria D’Amico e andato in onda su Italia 1. Poi ha fatto l’architetto e nel 2024 fu eletto sindaco della sua città, sostenuto da una lista di centrosinistra che comprendeva PD, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle.

La moglie non ha denunciato Missiroli, scrive il quotidiano locale Il Resto del Carlino, tuttavia il 5 dicembre sarebbe andata in pronto soccorso di Ravenna con lesioni non gravi al braccio. Lì i medici hanno raccolto la sua testimonianza, e successivamente la donna è stata chiamata in questura per ulteriori accertamenti, dove ha raccontato di altri scontri e litigi col marito. La procura di Ravenna ha poi chiesto l’arresto e la custodia cautelare in carcere per Missiroli, ma la richiesta è stata rifiutata dal giudice per le indagini preliminari, che ha ritenuto i fatti contestati episodici e quindi non meritevoli della custodia in carcere.