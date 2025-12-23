Le Nazioni Unite dicono che c’è un accordo tra gli Houthi e il governo dello Yemen per lo scambio di quasi 3mila prigionieri

Martedì l’inviato speciale delle Nazioni Unite nello Yemen, Hans Grundberg, ha comunicato che c’è un accordo tra gli Houthi e il governo internazionalmente riconosciuto dello Yemen per uno scambio di prigionieri. Gli Houthi sono il gruppo politico e militare sciita che controlla buona parte dello Yemen, e Grundberg ha detto che l’accordo è stato mediato dall’Oman. Abdulqader al Mortada, che faceva parte della delegazione degli Houthi in Oman, ha spiegato che l’accordo prevede la liberazione di circa 1.200 persone da parte del governo e di circa 1.700 da parte del gruppo.

Dal 2014 nello Yemen è in corso una guerra civile tra gli Houthi, che sono sostenuti dall’Iran e controllano il nord del paese, e il governo riconosciuto, che invece ha l’appoggio di una coalizione di paesi guidata dall’Arabia Saudita. La guerra ha causato la morte di centinaia di migliaia di persone e provocato uno dei maggiori disastri umanitari del mondo.

