Tra luglio e settembre l’economia degli Stati Uniti è cresciuta del 4,3 per cento: è il dato più alto negli ultimi due anni

Nel terzo trimestre dell’anno, il periodo tra luglio e settembre, l’economia statunitense è cresciuta del 4,3 per cento, superando le attese di molti analisti, che prevedevano una crescita tra il 3,2 e il 3,3 per cento. È il tasso di crescita trimestrale migliore degli ultimi due anni: nel terzo trimestre del 2023 era stato del 4,7 per cento. La crescita è legata soprattutto alle esportazioni, ai grossi investimenti nel settore delle intelligenze artificiali e ai consumi. In quest’ultima categoria sono aumentati molto gli acquisti dei veicoli elettrici in vista della fine dei sussidi pubblici stabiliti dall’amministrazione di Joe Biden: i sussidi sono terminati il 30 settembre.

La pubblicazione dei dati è stata ritardata per via dello shutdown, durato 43 giorni, ed era molto attesa per capire come l’economia statunitense si stia adattando ai dazi imposti dal presidente Donald Trump. Nel primo trimestre l’economia del paese si era ridotta dello 0,6 per cento, nel secondo trimestre invece era cresciuta del 3,8 per cento. Per fare un confronto, nel terzo trimestre del 2025 la crescita media tra i paesi che formano l’Unione Europea è stata dello 0,4 per cento.

