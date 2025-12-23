L’Antitrust ha multato Ryanair per 256 milioni di euro per aver ostacolato le prenotazioni dei propri voli tramite le agenzie di viaggio

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM, meglio nota come Antitrust) ha multato la società di voli low cost Ryanair per 255,7 milioni di euro per abuso di posizione dominante. Secondo l’AGCM Ryanair ha creato una strategia commerciale per ostacolare l’acquisto dei biglietti dei propri voli tramite agenzie di viaggio da aprile del 2023 ad aprile del 2025.

L’AGCM ha stabilito che Ryanair prevedeva procedure di riconoscimento facciale per i viaggiatori che avevano comprato un biglietto Ryanair tramite un’agenzia di viaggio; il blocco totale o intermittente sul suo sito della possibilità di prenotare da parte delle agenzie di viaggio; l’imposizione di accordi commerciali alle agenzie di viaggio che riducevano la loro possibilità di vendere i voli Ryanair combinati con altri servizi. Per le agenzie che non accettavano questi accordi, Ryanair bloccava in modo intermittente la loro possibilità di comprare biglietti aerei dal suo sito.

Secondo l’AGCM questa strategia ostacola in modo irregolare la vendita dei biglietti da parte delle agenzie causando quindi una limitazione alla concorrenza che queste possono fare a Ryanair, e una riduzione della qualità dei servizi offerti ai consumatori.