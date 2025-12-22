La Sir Safety Umbria Volley Perugia ha vinto il Mondiale per club maschile di pallavolo, battendo in finale i giapponesi dell’Osaka Bluteon per 3 set a 0, con i punteggi di 25-20, 25-21 e 29-27. Al Mondiale per club partecipano le squadre vincitrici (e alcune seconde classificate) delle principali competizioni continentali per club. Perugia era tra le squadre favorite del torneo – che si è giocato a Belém in Brasile – e questa è la terza vittoria in tre finali giocate, dopo quelle del 2022 e del 2023. Nel 2025 l’Italia ha così vinto il Mondiale femminile e maschile per nazionali e quello maschile e femminile per club con uno storico en plein per la pallavolo italiana.

